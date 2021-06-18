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Археологи выяснили, как древние люди освещали пещеры
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Археологи выяснили, как древние люди освещали пещеры

Анастасия Колоскова

Общество

Испанские археологи из университета Кантабрии выяснили, что древние люди использовали для освещения пещер факелы и каменные лампы, работающие на животном жиру.

Предположения ученых подтвердила серия экспериментов, которую они провели в пещере Isuntza 1. Взяв за основу данные, которые были собранны в аналогичных палеолитических местах, исследователи испытали пять разных факелов, изготовленных из смолы сосны, плюща, можжевельника, дуба и березы.

Кроме того, археологи зажигали каменные лампы, работающие на животным жиру, который извлекался из костного мозга коровы или оленя. Также исследователи развели костер из веток дуба. Так они наглядно продемонстрировали способы освещения древними людьми своего жилища, сообщает ФАН.

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