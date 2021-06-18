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Выставка «Масштаб Ленина» открылась в музее «Пресня»
Фото: ТАСС / Оцуп Петр

Выставка «Масштаб Ленина» открылась в музее «Пресня»

Ольга Маркова

Развлечения

Музей «Пресня» приглашает жителей и гостей города на выставку «Масштаб Ленина», посвященную трансформации образа вождя на протяжении XX–XXI веков.

Еще при жизни лидера большевиков его образ как вождя социалистической революции сложился в искусстве. В начале 1920-х годов появляются его прижизненные портреты, написанные Н. Альтманом и Н. Андреевым.

После смерти В. И. Ленина руководством страны был взят курс на канонизацию его образа. Появившиеся Институт Ленина, музеи, мемориальные места послужили основой для целого явления в советской культуре — ленинианы.

В 1930-х вождь революции наделяется строго ограниченным набором качеств, которые должны найти отражение в художественных работах. Ленин становится «добрым дедушкой», своего рода отсчетом морально-нравственной системы ценностей.

Далее, в хрущевскую оттепель, с именем Ленина связывают все последние достижения науки и техники, которые состоялись «по заветам Ильича». В кинематографе появляются «Аппассионата», «Шестое июля», в которых Владимир Ильич предстает человеком, обладавшим обычными качествами. Этот «ленинский ренессанс» продлился недолго. Его окончание связано и с переменой политического курса при новом руководителе страны Л. И. Брежневе, и с пришедшим юбилеем — 100-летием со дня рождения В. И. Ленина.

Выставка показывает штрихи линейки образов Ленина, в том числе выходящих за рамки общепринятых.

Выставка продлится до 24 июля, сообщается на сайте музея.

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