Еще два ресторана в центре Москвы могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Два ресторана в центре столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров в пятницу, 18 июня.

Речь идет о ресторанах «Чайхона №1» «Бараshka», расположенных на Новом Арбате. В этих заведениях инспекторы, регулярно проводящие проверки, выявили нарушение требований социального дистанцирования, пояснил Комаров.

По словам главного инспектора, организациям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или заведения закроют на срок до 90 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, ресторан «Бараshka» обслуживал гостей после 23:00, несмотря на соответствующий запрет, который действует в Москве до 20 июня.