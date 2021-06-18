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Специалисты Мосприроды проведут летнюю утиную перепись
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты Мосприроды проведут летнюю утиную перепись

Анастасия Колоскова

Город

В парках Москвы 20 июня стартует летняя утиная перепись, которую проведут специалисты Мосприроды. Они пересчитают особей, опишут их возраст, пол и выводок и отметят места гнездования пернатых. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первыми из сородичей потомство приносят кряквы, отмечают в Мосприроде. Это самая многочисленная и наиболее крупная порода уток, встречающаяся почти во всех городских и природных парках. Многие представители породы проводят зиму в Москве и начинают гнездоваться ранней весной. Они устраивают гнезда на земле, в кустах, валежнике или высокой траве у воды. В редких случаях могут селиться в дуплах деревьев или постройках.

В гнезде кряквы бывает от семи до одиннадцати яиц. Меньше чем через месяц из них вылупляются утята, которые сразу могут бегать и плавать. Их кормом служат беспозвоночные. Малыши умеют нырять, могут добывать пропитание под водой.

Утиную перепись завершат в конце лета. В прошлом году специалисты насчитали 732 утенка крякв, которые появились в 126 выводках. Всего в природных парках столицы водоплавающие вывели 861 птенца.

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