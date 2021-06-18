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Сергей Собянин: Новый детский инфекционный корпус в Коммунарке примет первых пациентов 19 июня
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Сергей Собянин: Новый детский инфекционный корпус в Коммунарке примет первых пациентов 19 июня

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус, который был возведен в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Глава города заявил, что первый пациент прибудет в больницу в 00:00 в субботу, 19 июня. По его словам, вся больница будет достроена к концу 2021 года. К уже функционирующим в настоящее время объектам Коммунарки в скором времени добавятся четыре новых корпуса общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Так, вся площадь многопрофильного медицинского учреждения составит 160 тысяч квадратных метров.

— Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля начала строиться и в таком объеме, — заявил Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии Москвы и правительства города, в детском инфекционном корпусе созданы все условия для проведения экстренной и неотложной помощи детям в возрасте от одного месяца до 18 лет с острыми воздушно-капельными и кишечными заболеваниями.

Мэр Москвы добавил, что вся система здравоохранения города в настоящее время состоит из более чем 30 крупных центров, передает агентство городских новостей «Москва».

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