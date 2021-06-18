Дети Максима Галкина поздравили его с днем рождения песней в стиле рэп
Юморист Максим Галкин, который 18 июня отмечает 45-летие, опубликовал видео, запечатлевшее, как их с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри исполняют для него песню-поздравление в стиле рэп.
— С днем рождения, папа! Эта песня для тебя! — заявили хором Лиза и Гарри перед началом композиции.
В тексте песни говорится, что Галкин вырос «достойным и умным мужчиной, образцом для подражания, верным и сильным».
Дети пожелали артисту оставаться у руля их дружной семьи, а также здоровья и спокойствия.
Подписчиков юмориста умилило столь оригинальное поздравление.
«Поздравление-мечта! Молодцы Гарик и Лиза!»; «Какие солнышки!»; «Крутая песня, Лизочка и Гарри — молодцы», — отметили фолловеры в комментариях.