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Дети Максима Галкина поздравили его с днем рождения песней в стиле рэп
Фото: Страница Максима Галкина в Instagram / @maxgalkinru

Дети Максима Галкина поздравили его с днем рождения песней в стиле рэп

Анастасия Колоскова

Общество

Юморист Максим Галкин, который 18 июня отмечает 45-летие, опубликовал видео, запечатлевшее, как их с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри исполняют для него песню-поздравление в стиле рэп.

— С днем рождения, папа! Эта песня для тебя! — заявили хором Лиза и Гарри перед началом композиции.

В тексте песни говорится, что Галкин вырос «достойным и умным мужчиной, образцом для подражания, верным и сильным».

Дети пожелали артисту оставаться у руля их дружной семьи, а также здоровья и спокойствия.

Подписчиков юмориста умилило столь оригинальное поздравление.

«Поздравление-мечта! Молодцы Гарик и Лиза!»; «Какие солнышки!»; «Крутая песня, Лизочка и Гарри — молодцы», — отметили фолловеры в комментариях.

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