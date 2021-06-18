Оказание плановой помощи временно ограничили в столичных больницах

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Плановую медицинскую помощь будут оказывать только привившимся от коронавируса пациентам. Об этом в пятницу, 18 июня, говорится на сайте департамента здравоохранения столицы.

Перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от COVID-19. Данную меру вводят на фоне роста числа новых случаев коронавируса.

— Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера (17 июня — прим. «ВМ») — уже почти 200, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что права граждан на получение медпомощи ограничиваться не будут, так как пациентов с противопоказаниями к вакцинации будут госпитализировать. Также в сообщении уточняется, что правила не будут распространяться на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Кроме того, в столице всем москвичам продолжат оказывать экстренную медицинскую помощь, проводить оперативные вмешательства. В частности, врачи будут лечить как пациентов без COVID-19, так и пациентов с подтвержденным диагнозом.