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Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства Центра спорта «Самбо-70» в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства Центра спорта «Самбо-70» в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Губкина Карта всех событий

В настоящее время завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Центра спорта и образования «Самбо-70», расположенного на юго-западе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 июня.

Объект построили на улице Губкина за счет бюджетных средств. Андрей Бочкарев отметил, что центр нацелен на проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий в течение года.

— Здесь разместятся тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, учебный класс на 42 места, раздевалки, тренерские, кабинеты врача и массажа, буфет, — пояснил Андрей Бочкарев.

По его словам, на прилегающей к зданию территории также обустраивают спортивные площадки.

После получения от застройщиков извещения об окончании работ в Мосгосстройнадзоре провели проверку построенного центра. Когда специалисты устранят выявленные замечания, будут оформляться документы о введении объекта в эксплуатацию, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он добавил, что в проверке спортивного центра также приняли участие специалисты Центра экспертиз.

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