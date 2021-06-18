Врач рассказал, кому перед прививкой от COVID-19 нужно сдать анализы на аллергию

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Людям, у которых ранее были тяжелые аллергические реакции, стоит перед вакцинацией от коронавируса сдать анализы на аллергию к компонентам препарата. А тем, у кого повышен иммуноглобулин Е, важно разобраться в причине высоких показателей и прививаться с особой осторожностью. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Аллергологи рекомендуют проводить изначально анализ на предмет наличия аллергии к компонентам вакцины. Но это касается тех людей, у которых в анамнезе были как раз такие реакции, как отек Квинке или анафилактические реакции. Также, если у человека повышен фон иммуноглобулинов Е, ему имеет смысл выяснить причину и с особой осторожностью проводить прививку, — сказал врач.

Шунков добавил, что за три дня до и в течение трех дней после вакцинации нужно отказаться от спиртного.

— Любое лекарство выводится через печень и почки. Если говорить о вакцине, то тут другой механизм действия. Но все равно, так как это является лекарственно-иммунобиологическим препаратом, имеет смысл снизить нагрузку на печень и почки, которые в первую очередь страдают от воздействия алкоголя, — сказал врач.

По его словам, рацион питания менять не нужно. Также Шунков добавил, что после вакцинации важно не заниматься тяжелым трудом, побольше отдыхать и высыпаться. Так организму будет легче выработать антитела к коронавирусу.