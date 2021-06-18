Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказал, кому перед прививкой от COVID-19 нужно сдать анализы на аллергию
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врач рассказал, кому перед прививкой от COVID-19 нужно сдать анализы на аллергию

Марина Найденкова

Общество

Людям, у которых ранее были тяжелые аллергические реакции, стоит перед вакцинацией от коронавируса сдать анализы на аллергию к компонентам препарата. А тем, у кого повышен иммуноглобулин Е, важно разобраться в причине высоких показателей и прививаться с особой осторожностью. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Аллергологи рекомендуют проводить изначально анализ на предмет наличия аллергии к компонентам вакцины. Но это касается тех людей, у которых в анамнезе были как раз такие реакции, как отек Квинке или анафилактические реакции. Также, если у человека повышен фон иммуноглобулинов Е, ему имеет смысл выяснить причину и с особой осторожностью проводить прививку, — сказал врач.

Шунков добавил, что за три дня до и в течение трех дней после вакцинации нужно отказаться от спиртного.

— Любое лекарство выводится через печень и почки. Если говорить о вакцине, то тут другой механизм действия. Но все равно, так как это является лекарственно-иммунобиологическим препаратом, имеет смысл снизить нагрузку на печень и почки, которые в первую очередь страдают от воздействия алкоголя, — сказал врач.

По его словам, рацион питания менять не нужно. Также Шунков добавил, что после вакцинации важно не заниматься тяжелым трудом, побольше отдыхать и высыпаться. Так организму будет легче выработать антитела к коронавирусу.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»коронавирусвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте