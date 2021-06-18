Восемь человек пострадали при подтоплениях в Ялте

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Ялте восемь человек пострадали в результате подтоплений из-за сильных ливней. Об этом рассказала глава местной администрации Янина Павленко в пятницу, 18 июня, на свой странице в Facebook.

По ее словам, среди пострадавших один человек был госпитализирован. Врачи зафиксировали у него перелом лодыжки, после чего его прооперировали. Павленко добавила, что в настоящее время интенсивность осадков в Ялте начинает снижаться.

В пресс-службе МЧС Крыма уточнили, что из подтопленных домов эвакуировали 49 человек, среди них было девять детей.

В ведомстве добавили, что всего в Ялте зафиксировали 87 случаев подтопления. Кроме того, были затоплены подвальные помещения 24 домов. Также из-за ливней произошел подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления, в связи с чем без газоснабжения остались 60 абонентов, пишет РИА Новости.

В четверг, 17 июня, в Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, в настоящее время спасатели эвакуируют людей. Уточнялось, что Ленинский район пострадал больше всего.