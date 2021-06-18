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Более 75 тысяч нарушений пресекла Госинспекция по недвижимости за 15 лет
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 75 тысяч нарушений пресекла Госинспекция по недвижимости за 15 лет

Иван Юминов

Город

Более 75 тысяч нарушений в имущественно-земельной сфере пресекла Госинспекция по недвижимости за 15 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 18 июня.

— За 15 лет работы специалисты ведомства выявили более 75 тысяч нарушений, было демонтировано почти 27 тысяч объектов самовольного строительства, борьбе с которыми в столице уделяется особое внимание. При этом около половины незаконных объектов ликвидируется добровольно, — рассказал заммэра.

Для контроля в Москве используются квадрокоптеры, автоматизированные алгоритмы, а также системы видеонаблюдения. Более половины нарушений выявляются в автоматическом режиме, отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ведомство за все время выявило около 32 тысяч объектов незаконного строительства, площадь демонтированного самостроя составила более 4,3 миллиона квадратных метров. Впоследствии эти территории благоустраивают и создают детские площадки, скверы и зеленые зоны отдыха.

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