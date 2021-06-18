Врач объяснила, о каких проблемах может говорить сильная тяга к сладкому

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Если человек постоянно испытывает сильное желание съесть что-то сладкое — это один из симптомов нехватки в организме важных элементов. В таком случае лучше всего сдать анализы на витамины. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско.

— Это один из симптомов, что в организме не хватает каких-то витаминов группы В, Д, железа. И самое простое, как организм может сигнализировать об этом — сладкое. Восполнить недостаток этих витаминов в организме можно благодаря правильному и полноценному питанию, но лучше обратиться за помощью к специалисту. Необходимо точно понимать, каких именно витаминов вам не хватает, — пояснила врач.

Если же кто-то из россиян использует сладкое специально для повышения настроения, нужно подобрать правильную дозу и продукт. По словам Тараско, не помешает 10–15 граммов в день горького шоколада, один банан или горсть орехов. Также, по ее мнению, можно пару раз в неделю позволять себе одну порцию мороженого. Как дополнила эндокринолог, в этом десерте содержится триптофан — «предшественник» серотонина. По словам собеседницы «ВМ», россияне должны внимательно изучать состав и отдавать предпочтение качественному мороженому.