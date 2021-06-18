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Диетолог назвала безопасную дозу употребления кваса
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Диетолог назвала безопасную дозу употребления кваса

Анастасия Волоснова

Общество

В сутки можно выпивать не более 250 граммов кваса. Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она подчеркнула, что квас является сладким сахаросодержащим напитком. Всемирная организация здравоохранения установила, что за сутки человек не должен потреблять более 50 граммов сахара, однако лучше снизить норму до 25 граммов в день.

— Эта норма с легкостью перекрывается несколькими стаканами сока или сладкого газированного напитка, а прибавьте туда еще порцию десерта, например, мороженого, и вы употребите в два раза больше необходимого, — пояснила Стародубова.

Специалист напомнила, что чрезмерное употребление сахара может навредить здоровью.

По ее словам, в сутки стоит выпивать только одну порцию кваса, размер которой должен составлять 200–250 граммов. Диетолог добавила, что в квасе содержатся витамины группы В, но при выборе продукта стоит обращать внимание на пищевую и энергетическую ценность, состав и количество сахара, пишет ТАСС.

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