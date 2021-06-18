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До конца лета трамваи не будут ходить по выходным в Богородском районе столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До конца лета трамваи не будут ходить по выходным в Богородском районе столицы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Богородское Карта всех событий

С 19 июня до конца лета трамваи не будут ходить по выходным в Богородском районе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 18 июня.

— Мы проводим работы по ремонту путей и благоустройству в Погонном проезде и будем стараться их завершить как можно быстрее, чтобы вы могли вернуться к привычным поездкам, — рассказали в ведомстве.

Изменения коснутся маршрутов № 2, 4л, 4п. По будням они продолжат ходить по своим маршрутам.

Трамвай № 7 будет ходить от Тверской Заставы до Богородского, а № 46 — от Октябрьского трамвайного депо до Богородского храма, далее — через Богатырский мост и Большую Оленью улицу до Сокольнической заставы. Кроме того, вместо трамваев будет ездить автобус № 04 от станции метро «Бульвар Рокоссовского» через Ивантеевскую улицу, 2-й проезд Подбельского и 1-ю Мясниковскую улицу до Богородского, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До конца лета трамваи не будут ходить по выходным в Богородском районе столицыФото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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