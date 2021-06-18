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Двое туристов погибли во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии
Фото: Youtube.com / Скорая помощь

Двое туристов погибли во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии

Анастасия Волоснова

Происшествия

Два человека погибли и еще 12 были госпитализированы в результате опрокидывания катамаранов на реке Кубань в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказал глава региона Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах, не предупредив МЧС о своей поездке. Во время сплава катамараны перевернулись, из-за чего туристов выбросило в реку.

Темрезов уточнил, что 12 из 14 человек смогли выбраться на берег, их жизни ничего не угрожает. Туристов доставили в больницу для обследований.

Одного из туристов спасатели нашли погибшим возле реки. Второго участника сплава унесло течением от места инцидента. Спасатели нашли его уже мертвым, сообщается на сайте регионального управления по ГО, ЧС и ПБ.

— Обращаюсь к жителям республики, к нашим гостям, туристам. Ради вашей безопасности, прошу вас обязательно регистрироваться в МЧС, если вы планируете свои маршруты, в том числе по горным рекам, — подчеркнул Темрезов.

Он добавил, что на месте инцидента дежурят бригады скорой помощи и спасатели, а также был создан оперативный штаб.

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