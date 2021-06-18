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«Шикарная»: Екатерина Волкова удивила поклонников рельефным прессом
Фото: instagram.com/volkovihome

«Шикарная»: Екатерина Волкова удивила поклонников рельефным прессом

Иван Юминов

Общество

Актриса Екатерина Волкова опубликовала на странице в Instagram снимок в купальнике с пляжа. Звезда сериала «Воронины» на фоте запечатлена лежащей на белой накидке, подняв одну руку вверх.

— Без фото, пожалуйста — подписала она публикацию.

Особое внимание подписчики обратили на спортивный внешний вид актрисы.

«Пресс — огонь, да и в целом фигура супер»; «Телосложение просто бомба»; «С такой фигурой нужно больше фото в купальнике»; «Когда попросила сфотографировать тебя, но уж очень стеснительна»; «Отдых, не заканчивайся», — написали восторженные поклонники.

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