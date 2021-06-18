Президентские выборы начались в Иране

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В Иране в пятницу, 18 июня, начали проходить президентские выборы. Избирательные участки открыли в 5:30 по московскому времени.

Голосование закончится в два часа ночи в субботу, 18 июня. В выборах примут участие почти 59 миллионов избирателей.

Граждане Ирана должны будут подтвердить во время голосования легитимность основного кандидата от действующей власти, которым в настоящее время является председатель Верховного суда Ибрагима Раиси.

При этом верховная светская и религиозная власть в Иране находится в руках 82-летнего великого аятолле Али Хаменеи. Он является высшим руководителем страны.

— Я считаю: подойдите к этому с божественными намерениями и получите воздаяние благом, — призывал Хаменеи жителей Ирана голосовать на выборах.

По мнению экспертов, на начавшихся выборах Али Хаменеи может готовить своего преемника, пишет радио «Свобода» со ссылкой на Иранское информационное агентство.