Госавтоинспекция Москвы назвала самые аварийные магистрали города

Фото: Вечерняя Москва

Самой аварийной в столице по итогам пяти месяцев нынешнего года стала Московская кольцевая автодорога (МКАД). Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Анализ аварийности на крупных магистралях города ведомство провело совместно с Центром организации дорожного движения правительства столицы.

Исследование показало, что в ДТП на МКАД за период с января по май 2020 года погибли 20 человек. Причем число аварий на магистрали снизилось на 6,2 процента.

Еще восемь человек погибли в ДТП на Кутузовском проспекте и Варшавском шоссе. Аварии на Ленинградском проспекте унесли жизни трех человек.

Основными причинами аварий остаются превышение скорости, а также переход проезжей части в неположенном месте.