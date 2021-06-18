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ФМБА обнаружило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

ФМБА обнаружило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин

Иван Юминов

Общество

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обнаружили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин. Об этом сообщили в пресс-службе агентства в пятницу, 18 июня.

— В начале 2021 года на территории России были обнаружены новые линии вируса SARS-CoV-2, характеризующиеся повышенной способностью передаваться от человека к человеку и некоторыми изменениями клинической картины инфекционного процесса, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что новые обстоятельства привели к необходимости разработки методов оперативного распознавания новых вариантов COVID-19. Новые штаммы способны «ускользать» от антител, которые есть у людей, добавили в агентстве.

В середине мая 2021 года индийский вариант представлял собой в столице около десяти процентов от всех случаев коронавируса. Однако на третьей неделе июня его обнаружили в 87 процентах новых случаев заболевания, отмечается на сайте ФМБА.

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