ФМБА обнаружило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин

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Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обнаружили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин. Об этом сообщили в пресс-службе агентства в пятницу, 18 июня.

— В начале 2021 года на территории России были обнаружены новые линии вируса SARS-CoV-2, характеризующиеся повышенной способностью передаваться от человека к человеку и некоторыми изменениями клинической картины инфекционного процесса, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что новые обстоятельства привели к необходимости разработки методов оперативного распознавания новых вариантов COVID-19. Новые штаммы способны «ускользать» от антител, которые есть у людей, добавили в агентстве.

В середине мая 2021 года индийский вариант представлял собой в столице около десяти процентов от всех случаев коронавируса. Однако на третьей неделе июня его обнаружили в 87 процентах новых случаев заболевания, отмечается на сайте ФМБА.