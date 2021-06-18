Обслуживающие кладбища маршруты организуют в Москве 20 июня

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Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Рязанский проспект Карта всех событий

Дополнительные маршруты, обслуживающие кладбища в Москве на Троицу, организуют 20 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 18 июня.

Так, появятся маршруты № Э «Метро «Рязанский проспект», метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища, а также № Э1 «Метро «Юго-Западная» — Востряковское кладбище» с остановкой «Метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища.

Кроме того, введут маршрут № Э2 «Станция Щербинка — Щербинское кладбище» с остановкой «Автостоянка» и № 531к «Метро «Теплый Стан» — «Санаторий «Десна» по трассе маршрута № 531 со всеми остановками, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».