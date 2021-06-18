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Росгидромет сообщил об открытии купального сезона в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Росгидромет сообщил об открытии купального сезона в Москве

Иван Юминов

Город

Купальный сезон можно открывать в столице, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в пятницу, 18 июня.

— Уже в Москве-реке 20 градусов температура воды есть. Так что начиная с сегодняшнего дня, в принципе, можно уже купаться, — рассказал специалист.

Благодаря высокой дневной температуре в 29–34 градуса, которая ожидается в Москве в понедельник и вторник, 21 и 22 июня, вода может прогреться до 24 градусов, добавил Цыганков. При этом на мелководье вода способна прогреться еще больше, приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

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