Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию от COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ревакцинацию от коронавируса необходимо проводить не ранее чем через 12 месяцев после прививки. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом в условиях неблагоприятной ситуации с COVID-19 россияне могут прийти на ревакцинацию через шесть месяцев. Если после вакцинации от коронавируса прошло полгода, граждане РФ должны задуматься о повторной прививке, призвала Голикова.

Вице-премьер РФ отметила, что в настоящее время в России от коронавируса первым компонентом вакцины привились 19,7 миллиона человек. Обе дозы препарата получили 16,1 миллиона россиян. По ее словам, ежедневное увеличение объемов вакцинации составляет около пяти процентов.

Кроме того, Голикова попросила россиян вакцинироваться, если они планируют отпуск. Она напомнила, что ряд стран открыли границы только для привитых от коронавируса граждан РФ, пишет РИА Новости.