Мальчик получил ожоги при падении на свежеуложенный асфальт в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Прокуратура столицы проведет проверку после падения ребенка на горячий асфальт на юге города. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем 17 июня на улице Федора Полетаева. Мальчик 2011 года рождения катался на самокате по дороге, где проходила укладка асфальта, и упал. Его доставили в больницу с термическими ожогами разной степени.

По словам мамы мальчика, место ремонтных работ огорожено не было.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ, — подчеркнули в столичной прокуратуре.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки, добавили в ведомстве.