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«Не успел осознать»: футболист Матвей Сафонов стал отцом
Фото: Instagram.com/motya_39

«Не успел осознать»: футболист Матвей Сафонов стал отцом

Юлия Павлушова

Общество

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов стал отцом. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили на странице клуба «Краснодар» в Instagram.

— Пусть кроха растет крепкой и счастливой! — подписали снимок влюбленной пары авторы поста.

Супруга футболиста, Анастасия Сафонова, родила ему дочь. Спортсмен рассказал, что девочку назвали Майей. Видео с ним опубликовали в Twitter-аккаунте клуба.

— Я еще не успел осознать. Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент, — отметил Матвей Сафонов.

Также 22-летний футболист признался в видеоинтервью, что сейчас в его жизни происходит множество перемен.

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