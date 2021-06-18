«Не успел осознать»: футболист Матвей Сафонов стал отцом
Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов стал отцом. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили на странице клуба «Краснодар» в Instagram.
— Пусть кроха растет крепкой и счастливой! — подписали снимок влюбленной пары авторы поста.
Супруга футболиста, Анастасия Сафонова, родила ему дочь. Спортсмен рассказал, что девочку назвали Майей. Видео с ним опубликовали в Twitter-аккаунте клуба.
— Я еще не успел осознать. Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент, — отметил Матвей Сафонов.
Также 22-летний футболист признался в видеоинтервью, что сейчас в его жизни происходит множество перемен.
Матвей Сафонов стал отцом 💫— Сборная России (@TeamRussia) June 18, 2021
Дочку назвали Майя. Поздравляем Сафоновых с этим радостным событием! Желаем малышке и маме здоровья 👏 pic.twitter.com/9f65un3l5Z