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Роскомнадзор заблокировал почти 150 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскомнадзор заблокировал почти 150 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

Анастасия Волоснова

Общество

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в интернете с информацией о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Страницы в Сети были заблокированы или удалены по требованию Генпрокуратуры России или по решению суда, добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что всего с начала 2020 года ведомство заблокировало более одной тысячи материалов, которые были связаны с распространением ложной информации о COVID-19, пишет ТАСС.

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