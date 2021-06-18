Ученые обнаружили ошибку в теории Дарвина

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Ученый и натуралист Чарльз Дарвин ошибался в закономерности полового отбора у животных. Это выяснили ученые Университета Бата в Великобритании.

Эволюционист утверждал, что внешний вид должен быть более ярким, чтобы конкурировать с соперниками за внимание меньшего числа самок. Например, это касается павлинов с ярким хвостом.

Вместе с тем британские ученые обнаружили, что половой отбор наиболее выражен, когда потенциальных партнеров не мало, а много. Специалисты призывают еще раз пересмотреть, как действует отбор в популяциях видов с неравномерным соотношением полов.

Ученые считают, что Дарвин правильно связал половой отбор с неравномерным соотношением полов, но вывел неточную закономерность, пишет The Conversation.