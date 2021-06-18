«Неудачно пожарили зефирки»: дочь Алены Ашмариной попала в больницу с ожогами

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», российская бизнесвумен Алена Ашмарина рассказала, что ее старшая дочь попала в больницу. Девочка пострадала во время пожара на даче, сообщила звезда в Instagram.

Ашмарина пояснила, что у дочери воспламенилась кофта, когда дети жарили зефир на костре.

— Мы с Патрисией лежим в больнице. У нее ожоги первой и второй степени, самые сложные, на лице. Вчера (17 июня — прим. «ВМ)» забрала ее экстренно из больницы рядом с дачей, где все произошло. Неудачно пожарили зефирки, — рассказала девушка.

Алена Ашмарина поблагодарила близких, которые находились рядом во время происшествия. Также она добавила, что ее дочь держалась молодцом.