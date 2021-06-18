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Маршруты нескольких автобусов на западе Москвы поменяют с 19 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршруты нескольких автобусов на западе Москвы поменяют с 19 июня

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Для проведения строительных работ будут изменены маршруты движения нескольких автобусов на западе Москвы с 19 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 18 июня.

Так, до окончания работ автобусы № 11 и 807 будут следовать от станции Очаково с разворотом на улицу Лобачевского, на 2-м Очаковском мосту вместо эстакады над Аминьевским шоссе.

Кроме того, остановку «Рынок» перенесли на 230 метров вперед, на основной ход Аминьевского шоссе, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты нескольких автобусов на западе Москвы поменяют с 19 июняФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

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