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«Потерял слух»: Сергей Лазарев поделился впечатлениями от съемок в телеквесте
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Потерял слух»: Сергей Лазарев поделился впечатлениями от съемок в телеквесте

Юлия Павлушова

Общество

Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со слухом после съемок в телеквесте «Я вижу твой голос». Артист впервые стал экспертом программы.

По правилам шоу приглашенную знаменитость и простого участника знакомят с группой из шести таинственных певцов — герои хранят молчание весь эпизод. Кто-то из них поет очень хорошо, а кто-то, напротив, совершенно не умеет этого делать.

Эксперт и участник должны определить, у кого из гостей нет вокальных способностей. Если им удастся найти настоящего певца, то участник программы получит денежный приз.

— По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос, — признался Сергей Лазарев за кулисами шоу.

Артист с азартом отстаивал свое мнение во время записи выпуска. Он заявил, что узнать поющего человека можно по его поведению на сцене, пишет портал 7дней.ru.

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