«Всегда будешь молодым мужем»: Пугачева трогательно поздравила Галкина с 45-летием
Российский артист Максим Галкин 18 июня отмечает 45-летие. По случаю юбилея он собрал гостей в ресторане.
Супруга Алла Пугачева поздравила мужа с праздничной датой. Видео с речью, которую произнесла примадонна, опубликовал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.
Алла Пугачева пожелала Максиму Галкину и их общим детям счастья, благополучия и здоровья.
— Тебе, кстати, повезло! Ты для меня всегда будешь молодой. Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Ты всегда будешь моим молодым мужем, будь счастлив, любимый! — сказала Алла Борисовна.
В нынешнем году супружеская пара отметит десятую годовщину совместной жизни.
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