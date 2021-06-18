Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Всегда будешь молодым мужем»: Пугачева трогательно поздравила Галкина с 45-летием
Фото: instagram/alla_orfey

«Всегда будешь молодым мужем»: Пугачева трогательно поздравила Галкина с 45-летием

Юлия Павлушова

Общество

Российский артист Максим Галкин 18 июня отмечает 45-летие. По случаю юбилея он собрал гостей в ресторане.

Супруга Алла Пугачева поздравила мужа с праздничной датой. Видео с речью, которую произнесла примадонна, опубликовал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

Алла Пугачева пожелала Максиму Галкину и их общим детям счастья, благополучия и здоровья.

— Тебе, кстати, повезло! Ты для меня всегда будешь молодой. Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Ты всегда будешь моим молодым мужем, будь счастлив, любимый! — сказала Алла Борисовна.

В нынешнем году супружеская пара отметит десятую годовщину совместной жизни.

Читайте также:
день рожденияМаксим ГалкинАлла Пугачева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте