«Всегда будешь молодым мужем»: Пугачева трогательно поздравила Галкина с 45-летием

Фото: instagram/alla_orfey

Российский артист Максим Галкин 18 июня отмечает 45-летие. По случаю юбилея он собрал гостей в ресторане.

Супруга Алла Пугачева поздравила мужа с праздничной датой. Видео с речью, которую произнесла примадонна, опубликовал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

Алла Пугачева пожелала Максиму Галкину и их общим детям счастья, благополучия и здоровья.

— Тебе, кстати, повезло! Ты для меня всегда будешь молодой. Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Ты всегда будешь моим молодым мужем, будь счастлив, любимый! — сказала Алла Борисовна.

В нынешнем году супружеская пара отметит десятую годовщину совместной жизни.