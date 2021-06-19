Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на участке МКАД затруднено из-за аварии
Фото: Вечерняя Москва

Движение на участке МКАД затруднено из-за аварии

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 44-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на 44-м километре Московской кольцевой автодороги затруднено из-за аварии. Об этом в субботу, 19 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Уточняется, что в районе развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Движение транспорта в районе происшествия затруднено на участке 1,3 километра, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Читайте также:
МКАДДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте