Россиянам рассказали о погоде на разных курортах страны

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал жителям России о погоде на разных отечественных курортах.

Так, на российском побережье Балтики температура воды приблизилась к максимальному уровню прогрева. На курортах Черного моря этот показатель составляет около плюс 21 градуса, на Азовском море — в районе 24 градусов, а у побережья Крыма —16 градусов.

Эксперт также рассказал о том, до какой температурной отметки добрались воды Калининградской области, Алушты, Сочи и Анапы. В настоящее время температура воды на этих курортах составляет плюс 21, 16, 19 и 20 градусов соответственно.

В скором времени в связи с недавно прошедшими ливнями, вода начнет прогреваться в Крыму, в Краснодаре и в Ростовской области.

— В воскресенье и в начале следующей недели температура будет около плюс 36 градусов, в Краснодарском крае — за 30 градусов, в Крыму будет до 30–31 градуса, — пояснил Варакин.

Аномальная жара также отмечается на побережье Каспийского моря. На станции под Астраханью специалисты зафиксировали, что отметка тепла составила 39 градусов.

Синоптик подытожил, что на следующей неделе Москва-река в столице прогреется до плюс 22–23 градусов, пишет РИА Новости.