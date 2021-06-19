Гинцбург заявил о возможности «Спутника Лайт» защитить организм от всех штаммов

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«Спутник Лайт» является препаратом, способным поднять уровень антител до величины, которая может защитить организм от всех циркулирующих штаммов. Об этом в субботу, 19 июня, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист отметил, что ревакцинация «Спутником V» возможна и не имеет под собой никаких проблем. Кроме того, в России зарегистрирован однокомпонентный вариант препарата — «Спутник Лайт».

— Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования, — уточнил Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в прошлом году в России были зарегистрированы два препарата против COVID-19. В августе данную процедуру прошел «Спутник V», который создали ученые из Центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, а в октябре — «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор». Вакцины имеют разный механизм действия. Еще один препарат — «КовиВак» — был создан Центром имени Чумакова и зарегистрирован в феврале 2021 года.