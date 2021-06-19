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Гинцбург заявил о возможности «Спутника Лайт» защитить организм от всех штаммов
Фото: pixabay.com

Гинцбург заявил о возможности «Спутника Лайт» защитить организм от всех штаммов

Полина Долганова

Общество

«Спутник Лайт» является препаратом, способным поднять уровень антител до величины, которая может защитить организм от всех циркулирующих штаммов. Об этом в субботу, 19 июня, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист отметил, что ревакцинация «Спутником V» возможна и не имеет под собой никаких проблем. Кроме того, в России зарегистрирован однокомпонентный вариант препарата — «Спутник Лайт».

— Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования, — уточнил Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в прошлом году в России были зарегистрированы два препарата против COVID-19. В августе данную процедуру прошел «Спутник V», который создали ученые из Центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, а в октябре — «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор». Вакцины имеют разный механизм действия. Еще один препарат — «КовиВак» — был создан Центром имени Чумакова и зарегистрирован в феврале 2021 года.

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