Столичный клуб Gazgolder могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

Фото: mos.ru

Нижний Сусальный пер., 5, стр.26 Карта всех событий

Нарушения требований социального дистанцирования были выявлены в столичном ночном клубе Gazgolder в Басманном районе. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов.

— Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, — рассказал инспектор журналистам.

Посетители клуба также нарушили требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания: отдыхающие не носили маски и перчатки.

По его словам, подобные нарушения могут грозить штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, штраф может возрасти до 1 миллиона рублей, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека. Альтернативным вариантом меры наказания может быть приостановление деятельности заведения на 90 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».