Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ при отрицательном ковид-тесте

Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, подключена к аппарату ИВЛ, при этом ее тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Об этом в субботу, 19 июня, рассказала представитель артистки.

— Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают «отрицательно», — сообщила девушка.

По ее словам, у артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Кроме того, специалисты отмечают у певицы низкий показатель кислорода в крови.

МакSим не реагировала на кислород, легкие пациентки также не прочищались. В связи с этим врачи приняли решение ввести певицу в кому.

Предполагается, что Абросимова пробудет в коме еще несколько дней. Врачи дают достаточно позитивный прогноз — крайние меры потребовались для того, чтобы исключить факт кислородного голодания.

В настоящее время медики прочищают легкие артистки. Вывод из комы будет осуществляться постепенно, пишет РИА Новости.