Скончался латвийский писатель и сценарист Слава Сэ

Фото: Youtube.com / Калининградская областная научная библиотека

Ушел из жизни латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, наиболее известный как Слава Сэ. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила группа его поклонников в соцсети «ВКонтакте».

— Все... — подписали авторы поста черно-белую фотографию писателя.

Вячеславу Солдатенко исполнилось 52 года.

Пост, посвященный памяти писателя, также опубликовал его друг — музыкант Павел Фахртдинов.

— Слава Сэ… Мой прекрасный друг… Я не могу написать это слово. Даже думать не могу ни о чем. Слава, нет... — написал мужчина на своей странице.

Известно, что Вячеслава Солдатенко госпитализировали в одну из рижских больниц еще в начале июня.