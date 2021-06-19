Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался латвийский писатель и сценарист Слава Сэ
Фото: Youtube.com / Калининградская областная научная библиотека

Скончался латвийский писатель и сценарист Слава Сэ

Юлия Павлушова

Общество

Ушел из жизни латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, наиболее известный как Слава Сэ. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила группа его поклонников в соцсети «ВКонтакте».

— Все... — подписали авторы поста черно-белую фотографию писателя.

Вячеславу Солдатенко исполнилось 52 года.

Пост, посвященный памяти писателя, также опубликовал его друг — музыкант Павел Фахртдинов.

— Слава Сэ… Мой прекрасный друг… Я не могу написать это слово. Даже думать не могу ни о чем. Слава, нет... — написал мужчина на своей странице.

Известно, что Вячеслава Солдатенко госпитализировали в одну из рижских больниц еще в начале июня.

Латвияписательсмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте