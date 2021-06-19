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Загар и мороженое: эксперты рассказали, как не дать жаре навредить здоровью
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Загар и мороженое: эксперты рассказали, как не дать жаре навредить здоровью

Елена Фролова

Общество

Как получить от жаркой солнечной погоды максимум пользы, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. Для начала эксперт посоветовала прятаться от палящего солнца, потому что дозу ультрафиолета можно получить даже в тени.

— Лучше всего не находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Свет нашего космического светила имеет свои плюсы, когда он естественный, рассеивающий, то есть проходит через листву, зонтик, в тенечке. Ведь так тоже проникает ультрафиолет, только он действует на кожу более мягко, — объяснила Татьяна Егорова.

Помимо этого, по ее мнению, лучше всего загорать, когда на небе есть облака, либо делать это в вечерние часы. Все это поможет избегать ожогов. А это очень важно, так как те места кожи, которые были когда-то обожжены, наиболее опасны в плане дальнейшего развития меланом. При этом врач подчеркнула, что не нужно пугаться и думать, что от яркого светила обязательно будут появляться меланомы. При этом гражданам с родинками необходимо быть крайне аккуратными, отмечает ИА «НСН».

Тем временем врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова рассказала о еще одной не менее важной проблеме в жаркую погоду. С наступлением изнуряющей жары многие сладкоежки балуют себя мороженым. При этом при покупке данного десерта нужно задуматься не только о его вкусовых качествах, но и о безопасности.

— Чем проще и понятнее состав, чем меньше в нем каких-то неясных и странных слов, тем лучше, — подчеркнула диетолог.

Качественными ингредиентами считаются сливки, сливочное масло. Они не требуют каких-либо дополнительных загустителей и улучшителей вкуса. Эксперт также посоветовала по возможности оценить, соответствует ли товар своей первоначальной форме. Внешние изъяны свидетельствуют о многократной заморозке и разморозке продукта, отмечает ФАН.

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