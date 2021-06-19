Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин назвал пятерку ключевых кандидатов на выборах от «Единой России»
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал пятерку ключевых кандидатов на выборах от «Единой России»

Юлия Павлушова

Политика

Президент РФ Владимир Путин перечислил имена кандидатов, который стоит включить в общефедеральный список на выборах в Госдуму от «Единой России». Это прозвучало в субботу, 19 июня, на ХХ съезде партии.

По словам главы государства, речь идет о министре обороны Сергее Шойгу, главе МИД РФ Сергее Лаврове, а также уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, сопредседателе центрального штаба ОНФ Елене Шмелевой, главе больницы в Коммунарке Денисе Проценко.

— На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент добавил, что федеральные кандидаты должны представлять наиболее важные направления развития России, пишет ТАСС.

Читайте также:
Владимир Путинпартия «Единая Россия»выборы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте