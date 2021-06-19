Путин назвал пятерку ключевых кандидатов на выборах от «Единой России»

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин перечислил имена кандидатов, который стоит включить в общефедеральный список на выборах в Госдуму от «Единой России». Это прозвучало в субботу, 19 июня, на ХХ съезде партии.

По словам главы государства, речь идет о министре обороны Сергее Шойгу, главе МИД РФ Сергее Лаврове, а также уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, сопредседателе центрального штаба ОНФ Елене Шмелевой, главе больницы в Коммунарке Денисе Проценко.

— На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент добавил, что федеральные кандидаты должны представлять наиболее важные направления развития России, пишет ТАСС.