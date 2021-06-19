Маршруты автобусов изменили из-за пожара на Лужнецкой набережной
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Движение транспорта частично ограничили на Лужнецкой набережной из-за пожара
Фото: Вечерняя Москва

Движение транспорта частично ограничили на Лужнецкой набережной из-за пожара

Юлия Павлушова

Происшествия

Движение транспорта ограничили на Лужнецкой набережной в столице на двух полосах из трех из-за пожара на складе пиротехники. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Twitter-аккаунте в субботу, 19 июня.

По данным ведомства, огонь охватил склад пиротехники.

Видео: Вечерняя Москва

— Наши сотрудники организуют все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, — подчеркнули в ГИБДД.

На место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы — это нужно для проезда спецтехники.

Автолюбители в настоящий момент не смогут съехать с Фрунзенской набережной на Лужнецкую набережную. Движение на этом участке перекрыли, отметили в Telegram-канале Департаменте транспорта Москвы.

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