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Спасатели МАЦ помогли пожилой женщине на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Спасатели МАЦ помогли пожилой женщине на юго-западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия

Спасатели Московского авиационного центра оказали помощь пожилому инвалиду в юго-западной части столицы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Вызов поступил в ночь с 18 на 19 июня. За помощью обратились жильцы дома по адресу улица Грина, 3.

Спасателей встретила родственница пострадавшей. Она рассказала, что ее родная сестра — инвалид, и она не выходит на связь весь день. Близкие не могут попасть в ее квартиру.

Специалисты МАИ вскрыли дверь и нашли женщину, лежащую на балконе. Ей оказали первую помощь, переложили на кровать и вызвали «скорую». Жизни москвички ничего не угрожало.

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