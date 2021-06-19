Бизнесменам из Подмосковья разъяснили правила подачи онлайн-заявки на вакцинацию

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Подмосковным предпринимателям для того, чтобы подать заявку на вакцинацию от COVID-19, необходимо зайти на сайт по профилактике коронавируса регионального Министерства здравоохранения и заполнить там специальную форму. Такую информацию предоставили в пресс-службе подмосковного ведомства.

— Для удобства организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области, был запущен онлайн-сервис, который позволяет организовать вакцинацию от коронавируса на предприятии практически с помощью одного щелчка мышки, — рассказала зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что после этого с руководством компании свяжутся медицинские специалисты, которые сообщат время и дату выездной вакцинации. За прохождением вакцинации будут следить с помощью областного портала государственных услуг. Данные о вакцинированных и перенесших инфекцию будут сверяться в автоматическом режиме благодаря федеральному электронному регистру, отмечает РИАМО.

Тем временем, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов прокомментировал введение обязательной вакцинации.

— На мой взгляд, данное решение абсолютно правомерно. Во время пандемии COVID—19 прививка от коронавирусной инфекции должна быть условием плановой госпитализации, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что данную меру не принимали во время первой волны заболевания, потому что медицинской вертикали были даны огромные полномочия, которые она за все время не использовала в полной мере, передает деловая газета «Взгляд». При этом возможные иски со стороны тех, кто не принимает данное нововведение, будут заведомо проиграны, уверены эксперты. Представители исполнительной власти будут следовать утверждению, что рост числа заболевших является веским поводом введения обязательной вакцинации.