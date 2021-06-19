Мельникова рассказала об отношениях со Смольяниновым после развода

Фото: instagram.com/melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова продолжает поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем — актером Артуром Смольяниновым. Они развелись недавно, однако собираются оставаться друзьями ради детей.

Артисты поженились в августе 2013 года. Два года спустя у них родился первый сын, а в декабре 2018-го — второй.

Дарья Мельникова призналась, что супруг всегда был ее главным помощником в воспитании детей и назвала его отличным отцом.

— Артур очень помогает с детьми — очень-очень... Он очень включенный отец, наверное, даже слишком, — отметила девушка.

О причинах развода звезда не распространяется. Однако Дарья Мельникова утверждает, что по-прежнему часто видится с бывшим мужем и он не перестал уделять внимание детям, сообщает Teleprogramma.pro.