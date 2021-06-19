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«Пишет вам Степа»: Сергей Жигунов пошутил в ответ на новость о своей гибели
Фото: youtube.com / Телеканал «Звезда»

«Пишет вам Степа»: Сергей Жигунов пошутил в ответ на новость о своей гибели

Юлия Павлушова

Общество

Российский актер Сергей Жигунов иронично отреагировал на новость о своей смерти. Соответствующий пост мужчина опубликовал в Instagram.

Некоторые издания сообщили, что артист и его супруга погибли во время потопа в Крыму, где они проводили свой отпуск. Из-за этого артист написал обращение к подписчикам от имени своего пса Степы.

— Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Так хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек, — пошутил Сергей Жигунов.

Поклонники оценили юмор актера и поспешили высказаться в комментариях к публикации.

«Ну теперь точно будете жить долго»; «Главное — никогда не терять чувство юмора, даже от таких неожиданных новостей»; «Степа, держись, дорогой», — отметили комментаторы.

Вместе с тем многие добавили, что Сергею Жигунову следует разобраться в неприятном инциденте и потребовать объяснений от авторов таких высказываний.

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