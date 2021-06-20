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Не ПМС: эндокринолог рассказала, признаком чего является повышенная нервозность у женщин
Фото: pexels.com

Не ПМС: эндокринолог рассказала, признаком чего является повышенная нервозность у женщин

Юлия Евграфова

Общество

Если девушка легко выходит из себя и часто испытывает нервозность, это может говорить об определенных нарушениях в организме. Также часто повышенная возбудимость сигнализирует о необходимости смены режима питания. Об этом «ВМ» сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско.

— Это может быть гормональное нарушение. Особенно если есть и другие жалобы: нарушение или изменение цикла, отечность, проблемы с кожей, выпадение волос. И чем выраженнее эти жалобы, включая нервозность, тем быстрее нужно обратиться к врачу. Если же это только нервозность, а остальное — в норме, то нужно обратить внимание на питание: насколько оно сбалансировано, достаточно ли в рационе овощей, круп, белка, соблюден ли водный режим, — сказала специалист.

Как пояснила Анастасия Тараско, причиной появления нервозности могут стать злоупотребление вредной пищей, нерегулярное питание. Все это влияет не на половые гормоны, а на «синтез нормального функционирования гормональной системы». В том числе на микробиом кишечника, который тоже синтезирует множество биологически активных веществ, влияющих на настроение, добавила эндокринолог.

По мнению собеседницы «ВМ», когда девушки не испытывают других неприятных симптомов, а лишь повышенную нервозность, чаще всего они пытаются решить проблему без помощи врача. Лучше всего в таком случае провести грамотную коррекцию недостающих витаминов, заключила специалист.

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