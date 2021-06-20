Старейший гроссмейстер Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

The oldest grandmaster in the world, 99-year-old Yuri Averbakh, has been admitted to a hospital in Moscow. Our thoughts are with him, and we hope his strength and willpower will help him overcome this illness.



📷: CFR pic.twitter.com/0IRMB3i40C — International Chess Federation (@FIDE_chess) June 20, 2021

— Старейший гроссмейстер мира, 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь, — отмечается в сообщении.

Как написала в своем Facebook шахматистка Марина Макарычева, Авербах находится в тяжелом состоянии в реанимации коронавирусного отделения 67-й больницы в Москве.

Юрий Авербах в 1952 году получил звание гроссмейстера, на данный момент занимает 1779 строчку в мировом рейтинге шахматистов и является старейшим гроссмейстером в мире, автором нескольких учебных пособий по шахматам для взрослых и детей и заслуженным мастером спорта СССР.