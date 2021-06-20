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Старейший гроссмейстер Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом

Михаил Алимов

Общество
Старейший гроссмейстер Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

— Старейший гроссмейстер мира, 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь, — отмечается в сообщении.

Как написала в своем Facebook шахматистка Марина Макарычева, Авербах находится в тяжелом состоянии в реанимации коронавирусного отделения 67-й больницы в Москве.

Юрий Авербах в 1952 году получил звание гроссмейстера, на данный момент занимает 1779 строчку в мировом рейтинге шахматистов и является старейшим гроссмейстером в мире, автором нескольких учебных пособий по шахматам для взрослых и детей и заслуженным мастером спорта СССР.

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