Безобидный тренд или вред здоровью: стоматолог объяснил нюансы нанесения татуировки на зубы

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Татуировки достаточно прочно вошли в жизнь современного человека. Людям нравится выражать свою индивидуальность разными способами, в том числе и делая рисунки на зубах. Мужчины часто украшают свои зубы эмблемами любимых команд или музыкальных групп, девушки в этом плане куда более романтичны — цветы, сердечки, бабочки. Насколько такое увлечение безопасно для эмали зубов, «Вечерней Москве» рассказал специалист стоматологической клиники, кандидат медицинских наук Владимир Лосев.

По словам Лосева, татуировки на зубах — это эстетический элемент внешности, призванный дополнить образ человека. Делаются они, как правило, двумя способами.

Первый — когда на свой зуб (на эмаль или пломбу) наносится татуировка. При этом наноситься она может либо специальными красками, либо с применением специальных наклеек. В зависимости от выбранного способа можно получить как долговременный результат, который будет радовать в течение нескольких лет, так и по желанию пациента сделать татуировку на зубах на несколько дней, например, для какого-то специального мероприятия.

— Данный способ нанесения татуировок безопасен и при необходимости татуировка может быть легко удалена, — отмечает специалист.

Второй способ — это изготовление керамической коронки, которая одевается на зуб, и рисунок (тату) наносится на нее зубным техником при изготовлении ручным способом в лаборатории.

— Поскольку для установки коронки требуется вначале отпрепарировать (обточить) зуб, что, в свою очередь, может привести к его последующему депульпированию, то устанавливать подобную коронку с тату можно только тогда, когда имеются прямые показания для покрытия зуба коронкой, — отмечает стоматолог.

В этом случае, говорит Лосев, второй способ также будет считаться безопасным. При этом он подчеркивает, что изготовление коронки на зуб в качестве украшения может повлечь за собой риск для здоровья зубов.