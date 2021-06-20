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Шесть температурных рекордов и африканский зной ожидаются в Москве

Михаил Алимов

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Шесть температурных рекордов и африканский зной ожидаются в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве ожидается африканский зной и шесть температурных рекордов. Температура воздуха может достигнуть 36 градусов. Об этом в воскресенье, 20 июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить. Температурный фон на 13–15 градусов станет превышать климатическую норму июня, что является аномалией, — сообщил он.

По его словам, может быть установлен абсолютный рекорд июня — предыдущий был установлен 120 лет назад, в 1901 году, и составил плюс 34,7 градуса. Помимо этого, на неделе могут быть установлены еще 5–6 температурных рекордов.

Как рассказал Тишковец, в понедельник, 21 июня, в столице воздух прогреется до 31–33 градусов, во вторник — до 33–35 градусов, а со среды по пятницу — до 34–36 градусов.

— Лишь к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух в лучшем случае лишь до плюс 29–34, — отметил он, добавив, что даже ночью температура будет держаться на отметке выше 20 градусов.

Специалист добавил, что в конце июня тоже ожидается теплая погода, но жара немного спадет — до 24–29 градусов, особенной прохлады можно не ждать, а в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, отмечает РИА Новости.

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