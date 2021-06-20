Светлана Разворотнева: Я смогу дополнить программу партии несколькими системными предложениями

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XX съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел в столице. Единороссы определили проект предвыборной программы партии, а также список кандидатов в депутаты Государственной думы 8-го созыва. Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева, утвержденная съездом в качестве кандидата по 201-му одномандатному избирательному округу, напомнила, что «Единая Россия» — единственная партия, которая провела предварительное электронное голосование и первой проводит свой съезд, что говорит о готовности единороссов к избирательной кампании.

— Озвученные на съезде планы имеют большое значение для нашей страны. В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей, — рассказала Разворотнева.

Она пояснила, что запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны: ее нормальное состояние, энергоэффективность — это не только качество жизни граждан, но и реальное уменьшение коммунальных платежей.

Также, по мнению правозащитницы, в связи с новыми вызовами, особую важность имеет обеспечение качественного здравоохранения и образования, предоставление адресной помощи людям, поддержка экономики, развитие дорожной инфраструктуры и защита экологии страны. Светлана Разворотнева считает, что предложенные инициативы соответствуют ожиданиям граждан.

Она подчеркнула, что программа партии — это народная программа и будет основываться на мнении и потребностях россиян. Съезд определил ее проект и направления, которые будут детально проработаны кандидатами «Единой России» на местах вместе с избирателями. Итоговая программа с учетом предложений граждан будет принята на втором этапе съезда партии в августе.