Роман Романенко поблагодарил медработников и волонтеров за самоотверженный труд в период пандемии

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил врачей с Днем медицинского работника и вручил Благодарственные письма Ларисе Картавцевой и Наталье Кузенковой за многолетний самоотверженный труд.

— Сегодня мы чествуем людей, от чьего профессионализма, самоотдачи и верности делу часто зависит наша жизнь. Вот уже второй год именно медицинские работники находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. С самого начала пандемии они приняли на себя главный удар, спасая людей от неизвестной болезни. Продолжают спасать и сейчас, жертвуя отдыхом, общением с семьей и личными интересами, — сказал Роман Романенко, приветствуя собравшихся на мероприятии.

Главными героями торжества стали медицинские работники Москвы и активисты движения «Волонтеры-медики». Только в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ более 190 тысяч волонтеров в период пандемии обрабатывали поступившие заявки о помощи, осуществляли доставку продуктов и предметов первой необходимости, помогали медикам, консультировали людей на горячей линии. В общей сложности помощь получили более 6 миллионов человек.

Герой России Роман Романенко вручил Благодарственные письма Ларисе Картавцевой, врачу-педиатру, депутату МГД, председателю комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, и Наталье Кузенковой, главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 68».

Награжденные, в свою очередь, поблагодарили организаторов и гостей мероприятия за высокую оценку их работы.

— Это не просто работа, это зов сердца, призвание. В медицине не бывает случайных людей. Я с юных лет мечтала стать детским врачом. Когда стала работать, решила помогать самым маленьким детям. Это большая ответственность, ведь малыш не может объяснить, что его беспокоит. В депутатской деятельности мною движет то же, что и в работе врачом, — забота о людях, — отметила Лариса Картавцева.