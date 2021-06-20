Евро-2020 в 2021 году: нумеролог рассказал, как цифры повлияют на игру сборной России

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В рамках Евро-2020 российские футболисты будут играть больше интуитивно. А судя по матрице чисел тренера нашей сборной, Станислава Черчесова, спортсмены покажут на поле «что-то интересное». Об этих расчетах «ВМ» рассказал нумеролог Вячеслав Класин.

В прошлом году из-за пандемии чемпионат Европы по футболу был отменен. Поэтому в текущем году организаторы приняли решение оставить в названии состязания число 2020. По мнению специалиста, прошедший год дает в сумме цифр четверку. А она обозначает законы, границы, правила. Нули в дате — степень свободы, ошибок и неуверенности. Более позитивный прогноз нумеролог дал текущему году.

— 2021 — это пятерка: любовь, эмоции, доброта и красота, вдохновение и энергия. Но в 2021 году мы как будто опираемся на 2020-й год. То есть как раз уже начинаем применять те правила и законы, которые получили в предыдущем году. Единицы — это новаторы, навигаторы. То есть мир начинает жить по-другому. И футбол в том числе. Для Евро-2020 решили оставить эту цифру. Плюс он проходит с 11-го по 11-е число и в 2021 году. Уже в этих цифрах пять единиц. И как раз единица что-то новое нам во время чемпионата и даст. По соответствию букв и цифр в названии Евро все цифры «высокие», а в сумме все это дает семерку. А ее значение — чувства, эмоции, но не логика. Так что футболисты будут больше играть интуитивно, нежели выстраивать тактику логически, — сказал Вячеслав Класин.

По словам нумеролога, интересны дата рождения и возраст главного тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. По подсчетам специалиста, у него выходит тройка — это техника, тактика, стратегия. Как отметил собеседник «ВМ», сейчас наставнику нашей команды 57 лет — в этом числе есть цифры Евро (семерка) и 2021 года (пятерка). По этим показателям Вячеслав Класин сделал вывод, что произойдет нечто «интересное в движении нашей сборной».